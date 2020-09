Charmey (FR) : La désalpe sans public, mais retransmise à la télévision

Les six troupeaux de la désalpe de Charmey (FR) ont défilé de 10 heures à 11h30. Mais, coronavirus oblige, le public ne pouvait être au rendez-vous sur place.

Les six troupeaux de la désalpe de Charmey ont défilé de 10 heures à 11h30. L’organisation de la 41e édition est intervenue un peu au dernier moment, dans la mesure où il y a à peine un peu plus d’un mois, il n’était plus question de tenir la manifestation appréciée tant par les amateurs du monde paysan et par ceux de folklore.