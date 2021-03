Grande-Bretagne : La descente aux enfers de la plus jeune gagnante à la loterie anglaise

Une Anglaise, qui avait touché le jackpot à 16 ans, est désormais ruinée. Aujourd’hui âgée de 33 ans, elle bénéficie de l’aide sociale et a comparu pour un accident de la route sous l’influence de la cocaïne.

En 2003, alors qu’elle n’avait que 16 ans, Callie Rogers avait fait la Une de la presse anglaise, devenant la plus jeune gagnante de la loterie anglaise. Elle avait en effet remporté la coquette somme de 1,8 million de livres (plus de 2,3 millions de francs suisses). Dix-huit ans plus tard, elle est ruinée, rapporte «The Sun».