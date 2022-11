Ski alpin: La descente de Lake Louise est reportée

Il y avait l’espoir de pouvoir assister à la première descente de Coupe du monde de la saison vendredi à Lake Louise. Il n’en est rien. La visibilité et la neige ont entraîné le report de l’épreuve au lendemain. Beat Feuz, Marco Odermatt ou encore le Fribourgeois Alexis Monney, lui aussi sélectionné pour la course, devront donc patienter un jour de plus avant de pouvoir s’élancer dans cette discipline. La FIS a décidé de reporter la course à samedi. Elle prend donc la place de l’un des deux super-G du week-end. Elle précise que l’heure de départ est fixée à 12h30 heure locale, donc 20h30 heure suisse.