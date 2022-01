Descente de Wengen – Personne ne semble pouvoir contester le duo Kriechmayr-Feuz

De retour en forme, l'Italien prend beaucoup de risques avant de passer la tête de chien. On a affaire à un Italien conquérant cet après-midi mais sa vitesse n'est pas bonne sur la contre-pente et perd plus d'une seconde (+1.01) à la mi-course. C'est plus dur pour Innerhofer à la fin de la course. Il termine à la 7ème place en 2:27.94.