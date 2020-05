Allemagne

La désinfection aux UV fait le succès d'une start-up

Le Covid-19 a propulsé sur le devant de la scène une entreprise allemande spécialisée dans le nettoyage avec des rayons ultraviolets.

L'entreprise UVIS reçoit une avalanche de commandes pour désinfecter non seulement escalators, mais aussi chariots de supermarchés et boutons d'ascenseurs.

Tanja Nickel et Katharina Obladen étaient encore au lycée quand elles ont breveté leur idée visant à désinfecter les rampes des escaliers mécaniques avec des rayons ultraviolets.

Une décennie plus tard, la petite start-up allemande qu'elles ont créée, baptisée UVIS connaît un succès mondial grâce au coronavirus. Elle reçoit une avalanche de commandes pour désinfecter non seulement escalators, mais aussi chariots de supermarchés et boutons d'ascenseurs.