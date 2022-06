Turquie : La «désinformation» bientôt passible de trois ans de prison

À l’approche d’élections périlleuses pour le président Erdogan, le gouvernement turc resserre l’étau autour des médias.

Le texte prévoit de punir d’un à trois ans de prison la «propagation d’informations trompeuses» et de priver de leur carte de presse les journalistes reconnus coupables de ce délit. La «loi de désinformation» vise les réseaux sociaux et les sites internet, auxquels il sera demandé de fournir les informations personnelles de leurs utilisateurs en cas d’infraction.

«Police de la vérité»

«Jours sombres»

«Nous vivons les jours les plus sombres de notre pays en matière de liberté de presse», a déploré jeudi le président de l’Association des journalistes de Turquie, Nazim Bilgin. «Terrorisme» et «insulte au président» sont parmi les accusations fréquentes et récurrentes contre la presse, l’opposition et les associations de défense des droits humains.