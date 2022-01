Deux ans avec le Covid : «La désinformation est entrée dans les familles»

Un chercheur en neurosciences de l’Université de Fribourg s’est penché sur la question des «fake news» autour du Covid, phénomène qui crée d’énormes fossés entre familles et amis.

Selon l’expert, «les clients de désinformations» ont une action sur le monde réel, car les autorités vont essayer de ne pas les froisser, de peur de leurs réactions. (Image prétexte) Getty Images

Chercheur en neurosciences à l’Université de Fribourg, Sebastian Dieguez tire un bilan de ces deux ans de désinformation massive sur fond de pandémie. Interrogé par l’AFP, le coauteur du livre «Le complotisme» compare cette situation avec la question du climat, que beaucoup mettent encore en doute. Il avance qu’«au début personne ne savait rien, et donc la science s’est progressivement et rapidement constituée avec des incertitudes et des hésitations».

Parallèlement, les gens se sont «fait leur propre registre de savoir, parfois autour de la désinformation sur les réseaux ou par le bouche à oreille». Il précise: «La désinformation se fabrique jour après jour. Elle est rapide, opportuniste et relève plus de l’idéologie que de la crédulité. C’est quelque chose de dynamique, dans lequel des gens s’investissent. On le savait déjà plus ou moins, mais on ne l’avait jamais reçu comme ça en pleine face, en direct.»

Ne plus prendre à la légère

Selon l’expert, scientifiques, autorités et médias ne devraient plus prendre cela à la légère, mais en faire de «véritables projets de nature politique»: «Il faut bien sûr corriger les fausses informations, mais il faut comprendre qu’il y a une frange de consommateurs qui y adhèrent non pas en dépit du fait qu’elles sont fausses, mais précisément parce qu’elles le sont. Niées, rejetées, stigmatisées par les autorités, elles en deviennent attrayantes.» Il continue: «Ce ne sont donc pas des gens qu’on va récupérer en transmettant les bonnes informations, car ils anticipent le fait d’être traités de naïfs ou de complotistes.»

«On a l’impression qu’on a adapté la lutte contre le virus à la susceptibilité de certains, ce qui a agacé beaucoup de chercheurs.» Sebastian Dieguez, chercheur en neurosciences à l’Université de Fribourg

Il affirme que ceux qui adhèrent aux fake news ont une action sur le monde réel, car les autorités vont essayer de ne pas les froisser, de peur des réactions, sous la pression d’une frange «minoritaire mais très bruyante»: «Même si c’est difficile à prouver, on a l’impression qu’on a adapté la lutte contre le virus à la susceptibilité de certains, par exemple avec les campagnes de vaccination, ce qui a agacé beaucoup de chercheurs.»

Le chercheur pose également le problème des scissions au quotidien, les gens ne voulant plus parler du virus, de peur de s’engueuler: «Le concept de désinformation et de complotisme est entré dans les familles, il déchire les amitiés, les groupes sociaux, qui se retrouvent obligés de choisir un camp.»

Cibler le problème

Est-on mieux armé désormais pour combattre la désinformation? Sebastian Dieguez n’est pas optimiste: «Malheureusement non.» Mais il affirme que nous avons peut-être une première leçon à retenir de ces deux dernières années: «Si l’on veut faire passer la science, il ne faut pas oublier de prendre en compte les sciences humaines (ndlr: les comportements sociaux).»

Reste à savoir comment les gens se comportent. Comment cette désinformation marche-t-elle? Comment circule-t-elle? Et il faudra tenter de le comprendre conjointement «avec les épidémiologistes et les climatologues qui n’arrivent pas à faire passer leur message».