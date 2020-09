France : La dessinatrice Coco: «J’ai pensé mourir exécutée»

Celle qui a permis à Chérif et Saïd Kouachi d’entrer dans la rédaction de Charlie Hebdo en tapant le code d’accès, a témoigné à la barre ce mardi.

Braquée par Chérif et Saïd Kouachi, «deux hommes forts, armés jusqu’aux dents» qui lui disaient On veut Charlie hebdo, on veut Charb, elle les conduit jusqu’à l’entrée de la rédaction, se trompant d’abord d’étage.

«J’étais dévastée, j’ai eu une pensée fulgurante pour ma petite fille, j’étais comme dépossédée de moi, j’arrivais plus à rien. J’ai avancé vers le code et je l’ai tapé», a expliqué la dessinatrice, qui travaille toujours à Charlie Hebdo.

«Je sentais que les terroristes approchaient de leur but, je sentais une excitation à côté de moi. On m’a poussée à l’intérieur de la rédaction, j’ai avancé comme un automate», a-t-elle poursuivi.

Impuissante et coupable

«Je me suis sentie impuissante. C’est l’impuissance qui est le plus dur à porter dans ce qui s’est passé. Et je me suis sentie coupable», a-t-elle relevé, ajoutant toutefois: «Mais les seuls coupables, ce sont les terroristes islamistes. Les frères Kouachi et ceux qui les ont aidés.»