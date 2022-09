Envies lointaines : La destination favorite des Suisses cet automne: la Thaïlande

Le site de réservations ebookers constate que les Helvètes retrouvent le goût des vacances hors d’Europe. Les stations balnéaires ont toujours la cote.

Bangkok retrouve sa place dans le classement des destinations de vol les plus courues. Les Suisses se dirigent ensuite généralement vers les îles. 20min

Les canicules et le soleil de cet été n’ont pas refroidi les envies de plage de la population suisse. Le site de réservation ebookers a publié le top 10 des destinations les plus réservées pour des voyages entre la mi-septembre et fin octobre. Au sommet du classement des réservations de vols: Bangkok. «Bangkok retrouve pour la première fois le haut du classement des destinations touristiques, après plusieurs mois sur la touche», constate ebookers.

De manière générale, les Suisses ont des envies de prolonger l’été. Côté européen, dans le top 10 on trouve des destinations plutôt balnéaires et au sud du continent avec, dans l’ordre, Palma (4e), Lisbonne (5e), Istanbul (6e), Antalya (7e), Barcelone (8e) et Héraklion (9e). Seule destination urbaine et européenne dans le classement, Londres est en deuxième position. Pour compléter le classement, on ajoute New York (3e) et Dubaï (10e).

Côté hébergements, l’ordre n’est pas le même mais reste toujours partagé entre le balnéaire et l’urbain. Antalya et Palma sont aux deux premières positions, suivies par Paris, Milan, Dubaï et Londres. Hurghada se glisse dans ce classement et finit à la 9e place.