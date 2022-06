Equateur: La destitution en débat, la production de pétrole bientôt à l’arrêt

Équateur : La destitution en débat, la production de pétrole bientôt à l’arrêt

Les députés ont repris dimanche leur débat sur une destitution éventuelle du président Lasso, au 13e jour des manifestations indigènes qui menacent d’entraîner l’arrêt de la production pétrolière.

Suspendus dans la nuit de samedi à dimanche, les débats ont repris, par téléconférence, en fin d’après-midi. Plus d’une trentaine de parlementaires devaient encore s’exprimer avant un possible vote. Une majorité de 92 voix sur 137 est nécessaire pour que la procédure de destitution soit adoptée, alors que l’opposition est majoritaire mais divisée au sein de l’Assemblée.

«Nous battre dans la rue»

Les violences entre manifestants et forces de l’ordre ont fait cinq morts, selon une ONG des droits de l’homme. Quelque 500 personnes ont été blessées – civils, policiers et militaires -, selon différentes sources. Barrages et blocages sur les routes continuent dans 19 des 24 provinces du pays. Des pénuries sont déjà signalées à Quito, où les prix ont grimpé en flèche et de nombreux marchés restent fermés.