La détection des deepfakes n’est pas encore parfaite

Facebook a publié les résultats de son premier concours de détection de vidéos truquées, lancé en septembre 2019.

Il est encore passablement difficile pour les algorithmes de filtrer les deepfakes. C’est ce qui ressort des résultats du Deepfake Detection Challenge, lancé en septembre 2019 par Facebook, en collaboration avec Microsoft, Amazon et des universités américaines. Ce premier concours de détection de vidéos manipulées par une IA a vu s’affronter 2114 participants. Ils ont proposé plus de 35’000 modèles informatiques qui ont été testés sur des vidéos créées par Facebook. Le réseau social a en effet dépensé 10 millions de dollars et embauché plus de 3500 acteurs afin de générer des milliers de vidéos tournées de manière non professionnelle.