Corruption : La détention des eurodéputés Kaili et Tarabella prolongée

La justice belge a prolongé vendredi une nouvelle fois la détention provisoire d’Eva Kaili et de Marc Tarabella, deux élus du Parlement européen soupçonnés de corruption au profit du Qatar et du Maroc.

L’eurodéputé Marc Tarabella a été inculpé et écroué le 11 février.

Les eurodéputés Eva Kaili et Marc Tarabella ne sortiront pas de prison. «La détention préventive de ces deux suspects a été prolongée respectivement de deux et un mois», a annoncé le parquet fédéral belge dans un communiqué. Tant l’élue grecque, incarcérée depuis près de trois mois, que le Belge, lui aussi un eurodéputé suspendu du groupe Socialistes et Démocrates (S&D), nient les accusations. Ils avaient fait appel de leur maintien en détention décidé le 16 février par la chambre du conseil de Bruxelles, une juridiction de contrôle de l’instruction.