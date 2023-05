Russie: La détention du journaliste US Evan Gershkovich prolongée

Passibles de 20 ans de prison

Le Kremlin affirme qu’Evan Gershkovich a été interpellé en «flagrant délit», sans avancer de preuves, le dossier étant classé secret. Il est notamment accusé d’avoir recueilli des informations sur l’industrie de la défense russe. Evan Gershkovich, sa famille, son employeur le «Wall Street Journal» et les autorités américaines rejettent catégoriquement ces accusations passibles de 20 ans de prison.

Visite consulaire interdite

Vendredi, la Russie avait interdit pour la deuxième fois une visite consulaire au journaliste, décision présentée par Moscou comme une mesure de représailles après le refus de Washington de donner des visas à certains journalistes russes en avril lors de la venue du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov à l’ONU à New York. Son arrestation s’inscrit dans le contexte des graves tensions diplomatiques entre les Etats-Unis et la Russie provoquées par le conflit en Ukraine, où Washington soutient Kiev militairement et financièrement face à Moscou.