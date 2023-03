Pérou : La détention provisoire de l’ex-président Castillo portée à 36 mois

La décision a été annoncée par le juge Juan Carlos Checkley pendant une audience virtuelle. «Nous allons faire ce que la loi me permet, nous ferons appel», a réagi Pedro Castillo, qui y a assisté depuis sa prison.

L’ancien président, âgé de 53 ans, avait été destitué et incarcéré en décembre, accusé d’avoir tenté un coup d’État en voulant dissoudre le Parlement qui s’apprêtait à le chasser du pouvoir. Sa chute et son remplacement par son ancienne vice-présidente Dina Boluarte ont provoqué une vague de manifestations à travers le pays, qui ont fait une cinquantaine de morts et environ 600 blessés.