Bolivie : La détention provisoire de l’ex-présidente prolongée de deux mois

Jeanine Añez est accusée d’avoir participé à un coup d’État présumé contre Evo Morales en 2019. Ses proches dénoncent une injustice.

La Justice bolivienne a allongé samedi de quatre à six mois la détention provisoire de l’ex-présidente intérimaire de Bolivie Jeanine Añez, accusée d’avoir participé à un coup d’État présumé contre Evo Morales en 2019.

Cette décision, prise à l’issue d’une longue audience au tribunal, s’applique également à ses anciens ministres de la Justice et de l’Énergie, également en détention. Des mandats d’arrêt ont été lancés à l’encontre d’autres personnes, dont le dirigeant de la riche région de Santa Cruz (centre) Luis Fernando Camacho et de hauts responsables de l’armée et de la police.