Record en 2020 : La dette mondiale atteint 226'000 milliards de dollars

La pandémie a contribué à creuser la dette mondiale l'année passée, qui s'est envolée de 28% sur un an, selon le Fonds monétaire international.

«Les emprunts des gouvernements ont représenté un peu plus de la moitié de cette hausse» se hissant aussi à un record (99% du PIB mondial) tandis que «la dette privée des sociétés non financières et des ménages a également atteint de nouveaux sommets», ont détaillé des responsables des affaires budgétaires du FMI dans un article de blog. La seule dette des gouvernements représente désormais près de 40% la dette mondiale totale, «soit la part la plus élevée depuis le milieu des années 1960», ont-ils précisé.