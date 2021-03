suisse : La dette publique va augmenter, mais on est loin de la catastrophe

L’Administration fédérale des finances estime que la dette va augmenter pour s’établir à un peu plus de 45% du PIB en 2021. Un taux largement inférieur à celui de nos voisins.

Bien sûr, depuis, la pandémie est passée par là. Après des réticences initiales et quelques critiques contre la peur de la dette , le Conseil fédéral a fini par lâcher un peu de lest, notamment en augmentant à plusieurs reprises les fonds prévus pour les cas de rigueur. Conséquence: les résultats pour 2020 et 2021 au moins seront déficitaires, ce qui fera naturellement augmenter la dette publique.

La Suisse reste bonne élève

L’AFF estime que le taux d’endettement passera à 43,1% en 2020 et à 45,7% en 2021. La suite dépendra de l’évolution des mesures liées à l’épidémie. «Les déficits pourraient s’amenuiser si, la pandémie évoluant favorablement, il était possible de lever plus tôt les mesures de protection et les vastes dispositions d’aide économique», dit l’administration fédérale.