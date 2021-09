Allemagne : La Deutsche Bahn saisit la justice contre la grève des trains

Pour tenter de freiner la nouvelle grève des conducteurs de trains, la compagnie ferroviaire allemande a déposé une procédure d’urgence au tribunal du travail de Francfort-sur-le-Main.

Une offre jugée «inacceptable»

Comme lors des précédentes grèves , la compagnie compte assurer un plan de circulation alternatif, revenant à proposer 25% du trafic normal sur les liaisons longue distance et 40% sur les liaisons régionales et locales. Mais il existe de fortes différences entre régions.

Transports de fret et de passagers impactés

L’est du pays et quelques grandes métropoles, notamment Francfort à l’ouest, sont les plus touchés par le mouvement, selon la Bahn. Dans le fret, plus de 200 trains étaient à l’arrêt mardi matin, pénalisant un peu plus des clients industriels déjà en difficultés pour faire tourner leurs usines en raison de pénuries persistantes de composants.