Chine : La deuxième boîte noire retrouvée après l’accident du Boeing

Lundi, un Boeing 737-800 s’est écrasé en Chine avec 132 personnes à bord sans faire de survivant. Les causes de la catastrophe restent inconnues.

Des centaines de personnes sont mobilisées sur le lieu du drame pour récupérer les débris de l’avion, des restes humains et poursuivre l’enquête.

Le second enregistreur de vol du Boeing 737-800 qui s’est écrasé en Chine avec 132 personnes à bord sans faire de survivant a été récupéré, a annoncé dimanche un média officiel.

L’avion, qui reliait les villes chinoises de Kunming (sud-ouest) et Canton (sud), s’était désintégré lundi sur une colline boisée de Wuzhou (sud), dans la province du Guangxi, après une chute de plusieurs kilomètres en quelques minutes.

Les causes de la catastrophe, qui a tué 123 passagers et neuf membres d’équipage, ne sont pas encore connues. Toutes les personnes à bord étaient de nationalité chinoise. Un premier enregistreur de vol, qui contient les conversations dans le cockpit, avait été retrouvé mercredi et envoyé à Pékin pour y être décodé. Son analyse devrait encore prendre plusieurs jours.