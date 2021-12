Ski alpin – La deuxième descente masculine de Beaver Creek annulée

I l n’y au ra p as de de u x i ème des c ent e ma s c uline dim a n c he à Beav e r C r eek (USA). Pr évu e à 20 heu r e s e n S u iss e , l ’é pr euv e a d’abord été rep ous sé e de ux fois, avant d ’êtr e finalem ent a nn ul ée.