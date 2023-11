La deuxième descente masculine de Zermatt-Cervinia annulée

En raison de la météo, le jury et les organisateurs ont renoncé à la descente hommes prévue dimanche à Zermatt-Cervinia.

«En raison des fortes chutes de neige qui ont débuté tôt ce matin, ainsi que du vent fort, compte tenu des prévisions du jour et pour garantir la sécurité de tous», le jury et les organisateurs ont renoncé à cette deuxième course, explique une porte-parole de la FIS sur le réseau social Telegram.