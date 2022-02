Ski alpin : La deuxième manche des slalomeurs suisses tourne au cauchemar

En tête après le 1er tracé, Loïc Meillard et Ramon Zenhäusern ont été éliminés du slalom de Garmisch. Henrik Kristoffersen s’impose et prend la tête de la Coupe du monde de la spécialité.

Le ski peut être une affaire cruelle, surtout lorsqu’il s’agit de slalom spécial. Les Suisses ont vécu une terrible désillusion, un véritable cauchemar, dimanche en début d’après-midi sur la neige artificielle de Garmisch-Partenkirchen. Idéalement placé après le parcours du matin, survolé par Loïc Meillard (leader) devant Ramon Zenhäusern (2e) et bien maîtrisé par Daniel Yule et Tanguy Nef (11es ex-aequo), le quatuor helvétique a volé en éclats sur un second tracé extrêmement exigeant.

C’est Henrik Kristoffersen, déjà vainqueur la veille, qui s’est imposé devant le Britannique Dave Ryding (à 0’’35) et l’Allemand Linus Strasser (à 0’’47). Le Norvégien fait coup double en prenant également le dossard rouge de leader de la Coupe du monde de slalom. Alors qu’une douzaine d’athlètes pouvaient encore rêver au globe avant la course, le Viking semble désormais avoir fait le ménage – il compte actuellement 49 points sur son compatriote Lucas Braathen. Le champion olympique français Clément Noël, le Norvégien Sebastian Foss-Solvaag, l’Autrichien Johannes Strolz ainsi que le Valaisan Daniel Yule (tous éliminés) ne sont plus dans la course, alors qu’il reste deux épreuves au calendrier.