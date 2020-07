Coronavirus

«La deuxième vague arrive également en Suisse»

Alors que le nombre d’infections est en augmentation et que le traçage atteint ses limites, un infectiologue s’exprime sur la situation dans notre pays.

Les mesures de traçage, en particulier, nous protègent d’une hausse rapide de nouveaux cas. De plus, les mesures comme l’obligation du port du masque dans les transports publics ou dans certains magasins permettent de contenir la pandémie. Cependant, dès qu’il n’est plus possible de remonter les chaînes de contagion, la situation devient problématique. Les personnes possiblement touchées ne peuvent pas être averties et vont continuer à se comporter normalement, propageant le virus. Ce qui engendre immanquablement une hausse de cas positifs.