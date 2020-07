Coronavirus en Allemagne

«La deuxième vague est déjà là»

Le Premier ministre du Land de Saxe, dans l’est du pays, affirme que le virus est en recrudescence. Les voyages à l’étranger n’aident pas à contenir la pandémie.

La période estivale, avec de nombreux vacanciers et des centaines de milliers de voyageurs à l’étranger, est considérée comme la principale menace de cette deuxième vague. Car dans de nombreux pays, européens ou non, le nombre d’infection est à la hausse. De plus, de nombreuses critiques ont été émises contre le comportement des touristes allemands, en Croatie et en Espagne notamment.