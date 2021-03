Yves Larock a lâché une nouvelle version de «Zookey», son premier tube publié en 2004. «La DJ néerlandaise Lady Bee, avec qui on partage la même manageuse, a lancé l’idée de retravailler «Zookey» pour lui offrir une touche plus fraîche», raconte le DJ et producteur neuchâtelois de 43 ans au bout du fil. L’homme n’est pourtant pas du genre à regarder dans le rétro: «Pour moi, quand un titre est sorti, c’est du passé. Mais là, le fait que l’idée vienne de quelqu’un de plus jeune que moi m’a motivé.»