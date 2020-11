Royaume-Uni : La deuxième vie des sacs plastique dans un musée virtuel

L’artiste britannique Katrina Cobain a mis en ligne une collection de sacs plastique, qui «révèlent tant de choses sur notre style de vie». La jeune artiste espère pouvoir un jour les exposer dans un musée.

Délicatement, comme si elle manipulait un objet ancien et précieux, Katrina Cobain déballe son colis et place soigneusement les sacs plastique qu’il contient sur une table d’exposition d’un atelier de fortune, installé dans une ancienne fabrique de pipes de l’est de la ville écossaise de Glasgow.

Des sacs du monde entier

Lorsque Katrina Cobain a fait connaître son intention d’ouvrir un musée, elle s’est retrouvée noyée sous des sacs plastiques envoyés du monde entier. Sa collection comporte des sacs venus de New York ou datant de l’ancienne Union soviétique. Elle a aussi reçu de nombreux sacs commémorant des événements spéciaux, comme le vol supersonique du Concorde ou le mariage du prince Charles et de la princesse Diana en 1981.

Objets du passé

Exposition en ligne

Elle espère pouvoir bientôt ouvrir une exposition physique, se félicitant pour l’instant que tout le monde puisse admirer sa collection sur internet. «Je pense que plus on avance dans le temps, plus les sacs en plastique vont disparaître complètement», estime Katrina Cobain. «Et quand ils auront disparu, c’est là qu’ils seront le plus intéressants».