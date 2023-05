Suisse: La dévalorisation des emplois dits féminins est la cause des inégalités

Dans les professions qui affichent une majorité de femmes, les salaires horaires sont bien plus bas que dans les autres branches, et cela, même après un apprentissage, selon une analyse de l’Union syndicale suisse (USS) présentée mardi. Cette inégalité salariale est la conséquence de la «dévalorisation historique» des métiers dits féminins, critique l’USS. «Le travail des femmes n’est aujourd’hui encore pas considéré à sa juste valeur, et ce même si elles sont formées, qu’elles assurent des responsabilités et se perfectionnent», constate Vania Alleva, vice-présidente de l’USS.