États-Unis : «La Diablita» du MS-13 avait attiré ses victimes vers leur massacre

Une membre du gang hispanique Mara Salvatrucha a été condamnée à New York pour un quadruple meurtre commis à l’âge de 17 ans.

Une jeune membre du gang hispanique MS-13 a été reconnue coupable lundi par un jury fédéral de l’État de New York d’avoir participé en 2017 à un quadruple meurtre, en attirant les victimes, membres d’une bande rivale, dans un violent guet-apens. Leniz Escobar, alias «La Diablita», 17 ans à l’époque des faits, a aussi été reconnue coupable d’extorsion et d’obstruction à la justice, et risque la prison à vie. Sa peine sera prononcée ultérieurement par le Tribunal fédéral de Central Islip, à Long Island dans la grande banlieue est de New York, où vit une importante communauté du Salvador.