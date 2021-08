Afghanistan : La difficile évacuation vers la Suisse des personnes fuyant Kaboul

La Confédération a fait le point vendredi à propos de la situation en Afghanistan. Sur les près de 300 personnes qui doivent être accueillies, seule une vingtaine a pu partir.

Capture d’écran You Tube

La situation à Kaboul reste confuse et l’ évacuation de ressortissants suisses et d’employés afghans travaillant pour la Suisse, ainsi que de leur famille, se fait au compte-goutte. Devant la presse, à Berne, vendredi après-midi, l’ambassadeur Hans-Peter Lenz, chef de la cellule de crise Afghanistan, a donné quelques informations sur l’état des opérations en cours.

Le responsable a tout de suite expliqué qu’il n’était pas aisé de donner des chiffres précis car ils évoluent en permanence. «Depuis le début de l’opération d’évacuation, il y a toujours plus de Suisses qui s’annoncent depuis Kaboul pour pouvoir quitter le pays.» Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dénombre à l’heure actuelle 35 ressortissants suisses sur place, dont onze ont pu quitter l’Afghanistan et un est arrivé en Suisse.

Sur les 40 personnes ayant un permis de séjour permanent en Suisse, huit ont pu partir. Parmi les employés afghans travaillant pour la Suisse et leurs familles (environ 230 personnes), «aucun n’a pu quitter l’Afghanistan», a précisé Hans-Peter Lenz. Un d’entre eux se trouve en attente à l’aéroport de Kaboul.

«Pas terminé demain»

Parallèlement, le Parti socialiste a revendiqué, vendredi, en remettant à la Chancellerie fédérale un appel munis de plus de 43’000 signatures, l’accueil de 10’000 personnes vulnérables supplémentaires. Pour le chef de la cellule de crise Afghanistan, cette revendication n’est pas envisageable. «Ce n’est pas possible si on est réaliste par rapport à la situation. Les Allemands ont réussi à évacuer 1000 Afghans par avion», avance-t-il à titre de comparaison.