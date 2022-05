Saignelégier (JU) : La diminution des populations de batraciens inquiète les spécialistes

Le bilan 2022 est très peu favorable à l’étang de la Gruère. Quelque 1138 spécimens ont été sauvés dans ce secteur cette année. Il s’agit du chiffre le plus bas depuis 2014, date d’installation de la barrière à batraciens.

En 2021, on enregistrait déjà une tendance à la baisse, avec 1512 batraciens récupérés, tandis que plus de 2000 amphibiens avaient été aidés dans leur migration les années précédentes.

En place de mars à mi-mai, la structure a été démontée la semaine dernière. Et le bilan est très peu favorable, s’inquiètent le Centre Nature Les Cerlatez et l’Association des naturalistes francs-montagnards, mandatés par le Canton du Jura pour procéder aux relevés quotidiens des batraciens.

2022, pire année depuis 2014

Cette année, seuls 1138 spécimens ont été sauvés. Il s’agit du chiffre le plus bas depuis 2014, première année d’utilisation de la barrière à batraciens dans ce secteur, rapporte lundi le Parc naturel régional du Doubs, dans un communiqué. En 2021, une tendance à la baisse, avec 1512 batraciens récupérés, avait déjà été enregistrée, tandis que plus de 2000 amphibiens avaient été aidés dans leur migration les années précédentes.

Le constat est d’autant plus préoccupant que l’étang de la Gruère est un site d’importance nationale pour la reproduction des crapauds, grenouilles et autres tritons, note le communiqué. Mais la baisse du nombre de batraciens, en particulier de la grenouille rousse, s’observe dans tout le canton du Jura, déclare Edouard Roth, gestionnaire des surfaces de compensation A16 et en charge du projet pour le Canton.