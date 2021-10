Royaume-Uni – La dinde de Noël menacée par le manque de main-d’oeuvre

Royaume-Uni : La dinde de Noël menacée par le manque de main-d’œuvre

Conséquence du Brexit, les éleveurs ont de la peine à recruter des employés en vue des fêtes de fin d’année.

Patrick devrait déjà pouvoir compter sur la présence de 12 travailleurs saisonniers pour la mi-décembre, pour l’aider à emballer, préparer et livrer ses volailles avant Noël. Depuis plus de 15 ans, il recrute des ouvriers venus d’Europe. Il n’a pas réussi à en engager un seul cette année. Dans sa grange en bois foncé de 30 mètres de long, 600 dindes blanches l’entourent quand il vient les nourrir.

Candidatures rares

«Ce n’est pas le travail le plus glamour du monde. C’est un travail difficile, c’est l’agriculture, il faut travailler sept jours par semaine» explique Mark Gorton qui élève des dindes à Norfolk dans l’est de l’Angleterre, et ne compte à ce jour aucun saisonnier, alors qu’il en embauche environ 300 à 400 chaque année. «Nous sommes à six semaines du début de la préparation des dindes pour le marché de Noël et, pour le moment, nous n’avons pas de main-d’œuvre», ajoute-t-il visiblement inquiet.