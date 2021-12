Environnement – La dioxine lausannoise s’invite à Berne

Nombreuses inconnues

Nettoyer ces sites contaminés sera en outre un travail titanesque vu l’étendue de la pollution. Du coup, Adèle Thorens Goumaz interroge également Berne sur les solutions existantes pour évacuer, stocker et traiter la terre «sale». «En fait, on est face à plusieurs inconnues: on ne sait pas comment on va pouvoir s’y prendre concrètement pour assainir les sols, on ne sait pas à qui s’adresser vu l’ampleur de la contamination, on ne sait pas quels sont les risques pour la santé, on ne sait pas combien ça va coûter et on ne sait pas qui va payer», résume Adèle Thorens Goumaz. «C’est une situation très difficile», regrette la sénatrice qui indique s’être concertée avec la ville et le canton pour déposer son interpellation.