Nouveau-né enlevé à l’hosto: La direction avait été mise en garde contre une faille de sécurité… en 2017

Photo: 20 Minuten/Matthias Giordano

Une jeune maman et le nouveau papa se reposent des fatigues de l’accouchement avec leur bébé de trois jours dans une chambre de la clinique gynécologique de Lucerne. Il est tôt le matin lorsqu’une jeune femme en tenue d’hôpital se présente à eux. Elle leur dit qu’elle doit rapidement prendre l’enfant avec elle. Les parents ne se doutent alors pas encore que leur nouveau-né vient d’être enlevé. Un cauchemar devenu réalité lundi dernier à la clinique gynécologique de l’hôpital de Lucerne. Heureusement, le bébé a pu être rendu à ses parents, le jour même.

Comment cela a-t-il pu se produire?

On apprend désormais que l’attention de la clinique gynécologique de Lucerne a été attirée sur ce type de failles de sécurité, il y a près de six ans déjà. Dans un e-mail adressé au service de médiation de l’Hôpital cantonal de Lucerne, un couple de Suisse centrale avait mis en garde, en février 2017, contre les mesures de sécurité insuffisantes dans le complexe hospitalier, rapporte la «Luzerner Zeitung»: «Bien que ma femme ait beaucoup apprécié son séjour dans votre hôpital en tant que patiente couverte par une assurance privée, nous avons décidé, pour des raisons de sécurité, de rentrer chez nous après trois jours déjà. La raison en est qu’il est extrêmement facile d’accéder aux chambres de l’hôpital via l’entrée principale et l’ascenseur, où se trouvent les mères et leurs enfants», cite le journal.

Et: «Si je suis une femme malintentionnée, que j’enfile une blouse blanche, que j’emporte quelques stylos et que j’entre dans une chambre avec une fausse étiquette et que je dis à la mère que l’enfant doit être pris brièvement pour un contrôle, aucune mère ne s’y oppose et l’enfant est parti.»

Une enquête de «20 Minuten» auprès des hôpitaux suisses montre que les mesures de sécurité à Lucerne sont effectivement laxistes. Il n’y a guère d’autres hôpitaux où l’on accède aussi facilement aux chambres des mères et de leurs bébés. Dans la plupart des cas, il n’est pas non plus possible de se rendre dans les différents services sans badge.

«Il est possible d’accéder à la distribution des vêtements sans aucun badge»

Dans le cas actuel, la ravisseuse présumée a réussi à obtenir des vêtements d’hôpital, à entrer dans le service et dans la chambre sans se faire remarquer. Apparemment, elle n’a dû utiliser de badge nulle part pendant tout son parcours. Une soignante qui travaillait encore récemment pour l’Hôpital cantonal de Lucerne confirme cette lacune à «20 Minuten»: «Si on sait où aller, il est possible d’accéder à la distribution des vêtements sans aucun badge.» Elle nuance toutefois son propos en précisant qu’elle n’a pas travaillé à la clinique gynécologique, mais dans le bâtiment principal, et qu’elle ne sait donc pas comment les choses se passent là-bas.