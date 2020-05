Actualisé il y a 6min

Fribourg

La direction de la santé se sépare de ses médecins en pleine crise

Vendue comme moderne et innovante, la solution n’a pas tenu longtemps. Les deux femmes qui se partageaient le poste de médecin cantonale ne dépasseront pas le stade de la période probatoire.

de Xavier Fernandez

Barbara Grützmacher (à gauche) et Stéphanie Boichat Burdy ne seront plus médecins cantonales © Stéphane Schmutz / STEMUTZ.COM

Les milieux de la santé dans le canton de Fribourg ont été fortement secoués mardi matin. Dans un succin communiqué, la DSAS (Direction de la santé et des affaires sociales) a annoncé que «les médecins cantonales quittent leur poste de cheffes de service durant la période probatoire à la fin du mois de mai, en raison de divergences de vue sur la conduite du service». Ainsi, alors qu’elles avaient été engagées le 1er mars, Barbara Grützmacher et Stéphanie Boichat Burdy n’auront donc occupé le poste que trois mois. Et dans les faits, même moins, puisqu’elles sont actuellement «en arrêt maladie», indique la conseillère d’État Anne-Claude Demierre, chargée de la DSAS. Mais depuis quand exactement ont-elles cessé de travailler? «Je ne souhaite pas donner d’informations à ce sujet», répond Anne-Claude Demierre.

Cette direction bicéphale du service, confiée à deux femmes, semblait pourtant être une solution moderne et innovante. De plus, les doctoresses se partageaient déjà le poste de médecin cantonale adjointe avant cette promotion. L’une a travaillé en tant que telle durant environ deux ans et l’autre l’avait rejointe depuis un peu plus d’un an. Est-ce la crise sanitaire actuelle qui a eu raison de cette collaboration? «Non, je ne pense pas. Les problèmes seraient apparus tôt au tard. Le coronavirus a simplement accéléré les choses», estime l’élue. Mais que leur reproche-t-on concrètement? «Notamment des manquements dans la conduite du service», rétorque la socialiste.

Des divergences dès le début

Se séparer des deux médecins cantonales en pleine crise sanitaire n’est toutefois pas pour rassurer la population. D’autant plus que la DSAS rappelle que «même si la crise entre actuellement dans une phase plus chronique, on peut s’attendre, ces prochains mois, à des phases plus ou moins aiguës». Néanmoins, depuis la mi-mars, c’était déjà le Dr Thomas Plattner, chef du Service de la santé publique, qui avait pris la tête de l’Organe de conduite sanitaire du canton, en lieu et place des médecins cantonales. «À ce moment, déjà, nous avions pris cette décision pour leur permettre de régler calmement certains soucis», commente Anne-Claude Demierre. Et c’est encore le Dr Plattner qui va les remplacer ad interim, en tant que médecin cantonal. Il n’y aura donc, sur le papier, pas de grandes différences dans la gestion de la crise.