Lausanne - La direction d’Unia «digne des pires multinationales»

Avec Laurent Tettamanti et Komla Kpogli, deux ex-­secrétaires de la même organisation poussés vers la sortie respectivement en 2019 et en 2020, elle a dénoncé jeudi 24 juin devant les médias de graves problèmes au sein de la section vaudoise du syndicat où il régnerait un «sentiment de peur généralisé» et où le ­management serait «digne des pires multinationales».

Contestataires mis à l’écart

Et d’énumérer plusieurs démissions, arrêts maladie et licenciements survenus ces dernières années. Selon eux trois, toute critique ou volonté de changement provoque une mise à l’écart et des pressions. Anaïs Timofte soupçonne même que son soutien affiché en 2020 à la candidature de Komla Kpogli et son programme critique envers la direction, pour le poste de secrétaire régional d’Unia, est un des motifs principaux de son licenciement. C’est finalement le socialiste Arnaud Bouverat qui avait été élu en décembre 2020.