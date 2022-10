Préverenges (VD) : La directrice de la crèche fermée par le Canton se défend

La garderie Univers Montessori a été sommée par le Canton de fermer ses portes avec effet immédiat la semaine dernière. La directrice de la crèche dénonce un «acharnement» et aimerait rouvrir au plus vite.

La directrice de l’institution a décidé de donner sa version des faits. Il y a une semaine, l’Office vaudois de l’accueil de jour des enfants (OAJE) ordonnait la fermeture immédiate de la structure d’accueil des 0-3 ans de l’institution Univers Montessori, estimant qu’il n’avait pas les garanties nécessaires quant à la sécurité des enfants. En cause, selon l’OAJE, un manque d’éducateurs formés dans l’établissement.

Lynn Dardenne, administratrice de la crèche, s’exprime mardi dans les colonnes du quotidien «24 heures». Elle évoque une décision injustifiée et un «acharnement» de la part de l’État. Selon elle, les deux responsables pédagogiques étaient en arrêt de travail lié à une situation de stress provoquée par les contrôles fréquents du Canton. La directrice a fait recours auprès de Tribunal cantonal et attend un potentiel effet suspensif de la décision de l’OAJE dans les prochains jours. Son objectif: rouvrir au plus vite.