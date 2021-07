Coronavirus : La directrice de l’OFSP surprise par l’augmentation des infections

Anne Lévy, la directrice de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), s’étonne de l’augmentation des nouveaux cas de Covid-19. Selon elle, si la situation s’aggrave, la généralisation des certificats Covid pourrait être envisageable.

«Nous savions que les chiffres augmenteraient avec les derniers assouplissements. Nous ne nous attendions pas, en revanche, à ce qu’ils augmentent autant et si vite», s’étonne la directrice de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), Anne Lévy, dans la «NZZ am Sonntag». La raison ? Il y en a plusieurs, mais elle remarque toutefois que les gens ont tendance à être moins prudents depuis la vaccination. «C’est seulement anecdotique, mais on m’a serré la main deux fois récemment.»