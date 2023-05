Réexportation de matériel de guerre: La directrice de Ruag «poignarde le Conseil fédéral dans le dos»

Ce n'est pas souvent que les chefs d'entreprises liées à la Confédération remettent publiquement en question la politique du Conseil fédéral. C’est pourtant exactement ce qu’a fait Brigitte Beck, la directrice générale de l’entreprise d’armement Ruag, rapporte la «NZZ am Sonntag». L'Allemagne, le Danemark et l'Espagne veulent livrer à l’Ukraine des armes et des munitions de fabrication suisse depuis des mois. Mais Berne refuse, invoquant la neutralité et la loi sur le matériel de guerre récemment renforcée. Lors d’une conférence, Brigitte Beck a appelé ces États à ignorer le veto de la Confédération. «Allemagne ou Espagne: livrez ce matériel à l'Ukraine. Que ferions-nous de toute façon? Rien», a-t-elle déclaré.