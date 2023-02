Directrice d’une école anglaise réputée retrouvée morte avec sa famille

Angleterre : La directrice d’une école réputée retrouvée morte avec sa famille

Elle était devenue, en septembre, la première femme à diriger l’Epsom College. Emma Pattison, son mari et leur fille ont été découverts sans vie. La police parle d’événement «isolé».

La directrice de l’une des écoles privées les plus réputées d’Angleterre, Epsom College, a été retrouvée morte avec son mari et leur fille de 7 ans, a-t-on appris lundi. Les cadavres d’Emma Pattison, âgée de 45 ans, de son mari George, 39 ans, et de leur fille ont été découverts tôt dimanche matin, dans l’enceinte de l’école. La police privilégie la piste d’un «incident isolé sans implication d’un tiers», mais n’a pas donné de précision sur les circonstances de cette affaire.