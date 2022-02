Allemagne : La dirigeante de Greenpeace devient «ambassadrice pour le climat»

L’Américaine Jennifer Morgan sera rattachée au ministère des Affaires étrangères dans cette toute nouvelle fonction au sein du gouvernement allemand, qui a fait de la défense du climat une de ses priorités.

Jennifer Morgan parle allemand et vit depuis 2003 à Berlin.

Secrétaire d’Etat

Cette Américaine de 55 ans, à la tête depuis 2016 de l’une des ONG environnementales les plus en vue, va devenir le 1er mars «représentante spéciale pour la politique internationale sur le climat» du gouvernement allemand, a annoncé mercredi la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock.

C’est la première fois qu’un gouvernement allemand se dote d’une telle fonction. L’équipe du chancelier social-démocrate Olaf Scholz, qui gouverne avec les verts et les libéraux, a fait de la défense du climat une de ses priorités.

L’arrivée de Jennifer Morgan constitue donc «une nomination de rêve» et «un signal important», selon Mme Baerbock.

Maison en flammes

Dans ses nouvelles fonctions, Jennifer Morgan, qui parle allemand et vit depuis 2003 à Berlin, sera chargée de «soutenir les objectifs (environnementaux) de l’Allemagne dans l’UE et dans le monde et de les faire avancer», a détaillé l’Américaine.