Liberté d’expression

Washington sanctionne la dirigeante de Hong Kong

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi des sanctions à l’encontre de 11 dirigeants hongkongais, dont la cheffe de l’exécutif Carrie Lam. Ils sont accusés de restreindre la liberté d’expression des habitants de l’ex-colonnie britannique.

«Les Etats-Unis soutiennent le peuple de Hong Kong et nous utiliserons nos outils et nos autorités pour cibler ceux qui portent atteinte à son autonomie», a déclaré le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin dans un communiqué. Le responsable hongkongais de la police, le secrétaire à la Sécurité et celui à la Justice figurent parmi les responsables visés.