a discrimination et la violence anti-LGBTQ ne cessent d’augmenter

La LGBTQ-Helpline

Depuis 2016, les crimes de haine, la violence et la discrimination anti-LGBTQ peuvent être signalés à la LGBTQ-Helpline. «Ce service a pour but de rendre visible et mesurable la situation en Suisse, car un recensement officiel sur l’ensemble du territoire n’a toujours pas été organisé», expliquent les associations. A noter que le rapport ne tient pas compte de la discrimination et de la violence contre les personnes intersexuées, car «celles-ci sont encore plus diverses et nécessitent une analyse plus approfondie».