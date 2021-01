Étude : La discrimination existe aussi dans le recrutement en ligne

Des scientifiques soutenus par le Fonds national suisse ont étudié à large échelle la discrimination à l’embauche. Il s’avère que l’origine et le genre des candidats peuvent les pénaliser.

Une étude soutenue par le Fonds national suisse (FNS) et dont les résultats viennent d’être publiés dans la prestigieuse revue Nature montre que le recrutement en ligne n’exclut pas la discrimination. L’origine des candidats peut les pénaliser, en particulier à certains moments de la journée.

Pour arriver à cette conclusion, les scientifiques ont passé au crible plus de trois millions de cas en dix mois. Ils ont eu accès aux données anonymisées de la plateforme web d’emploi Job-Room, une des plus grandes en Suisse, et ont pu observer la sélection réelle des candidats, écrit le FNS dans un communiqué.