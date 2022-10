La Cour suprême pourrait interdire la discrimination positive dans les unis

États-Unis : La discrimination positive dans les universités devant la Cour suprême

La plus haute juridiction américaine se penche lundi sur un mécanisme qui oblige les unis de Harvard et de Caroline du Nord à respecter des critères ethniques pour choisir leurs étudiants.

Getty Images via AFP

Concrètement, les neuf sages de la Cour suprême examineront pendant deux heures les mécanismes de sélection au sein des universités de Harvard et de Caroline du Nord. Ces universités, comme beaucoup d’autres aux États-Unis, prennent en compte des critères ethniques pour assurer la diversité de leurs étudiants et corriger la sous-représentation des jeunes noirs et hispaniques.