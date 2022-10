Etats-Unis: La discrimination positive sur les campus menacée par la Cour suprême

États-Unis : La discrimination positive sur les campus menacée par la Cour suprême

Getty Images via AFP

La très conservatrice Cour suprême des États-Unis a semblé prête lundi à mettre un terme aux programmes de discrimination positive à l’université, ce qui serait un nouveau demi-tour historique après son revirement sur l’avortement. La haute juridiction a consacré, de manière exceptionnelle, près de cinq heures d’audience aux procédures d’admission dans les plus vieilles universités privée et publique du pays, celles d’Harvard et de Caroline du Nord.