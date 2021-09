Racisme : La discrimination raciale s’accentue en Suisse

Le rapport du Service de lutte contre le racisme (SLR) publié ce mardi et qui concerne les années 2019 et 2020 démontre que les discours de haine raciste prolifèrent.

Le rapport du Service de lutte contre le racisme (SLR) est formel: la problématique des discriminations raciales ne va pas en s’améliorant en Suisse. Il se base notamment sur l’augmentation de signalements durant la période 2019-2020. Ce sont surtout les jeunes qui sont le plus touchés: 40% des personnes de 15 à 24 ans (+ 2 points) et 39% des 25-39 ans (+ 4 points) ont connu la discrimination ces cinq dernières années selon le rapport. Si tous les domaines de la société sont concernés, c’est surtout dans le cadre des relations de travail que le problème est le plus prégnant.