Espagne

La disgrâce de l’ancien roi «inquiète» Madrid

Très populaire pendant des décennies, la cote de popularité de Juan Carlos Ier s’effrite au fil des révélations dans une affaire de corruption.

Six ans après avoir abdiqué, l'ancien roi d'Espagne Juan Carlos Ier apparaît de plus en plus discrédité, objet d'enquêtes en Suisse et en Espagne pour des soupçons de corruption, et d'informations qualifiées d’«inquiétantes» par le gouvernement lui-même.