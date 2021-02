France/Sénégal : La disparition de Diary Sow était-elle un coup de pub?

De retour à Dakar après sa mystérieuse absence, l’étudiante sénégalaise a publié lundi une vidéo de présentation de son nouveau livre. De nombreux internautes la soupçonnent d’avoir fugué à des fins promotionnelles.

Une intrigue qui ressemble étrangement à la propre histoire de Diary Sow, portée disparue le 7 janvier parce qu’elle n’avait pas repris les cours au prestigieux lycée parisien Louis-Le-Grand. Cette absence soudaine avait mobilisé les milieux étudiants sénégalais et motivé l’ouverture d’une enquête pour «disparition inquiétante» en France. Distinguée meilleure élève du Sénégal en 2018 et 2019, la jeune femme de 20 ans avait finalement donné signe de vie plus de deux semaines plus tard.