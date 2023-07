Cold case: La disparue du Vatican aurait-elle été victime d’un oncle?

Emanuela Orlandi a-t-elle été victime d’un oncle? Quarante ans après la disparition de l’adolescente qui vivait au Vatican, une des plus célèbres énigmes judiciaires en Italie, l’enquête pourrait s’orienter vers un drame familial, une théorie rejetée par ses proches qui y voient une tentative de diversion. Emanuela Orlandi, âgée de 15 ans et dont le père travaillait au Vatican, a été aperçue pour la dernière fois dans le centre de Rome à la sortie d’un cours de musique, le 22 juin 1983.

Depuis, cette affaire a donné lieu à d’innombrables spéculations et n’a cessé de passionner les Italiens sur fond de théories du complot mettant en cause les services secrets, la mafia, les hautes autorités vaticanes ou la franc-maçonnerie. Or, selon des informations diffusées par la chaîne de télévision privée La7, les magistrats instructeurs étudient désormais une autre piste, celle du drame familial.