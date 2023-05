Suisse: La disponibilité du vaccin contre la varicelle est limitée

Attente conseillée

Le journal a interrogé Christoph Berger, directeur du service d’infectiologie de l’Hôpital pédiatrique universitaire de Zurich. Il recommande de patienter mais de ne pas manquer ce rendez-vous avec la piqûre. En effet, si la varicelle est généralement bénigne pendant l’enfance, le risque de complications est beaucoup plus élevé chez les adolescents et les adultes. Les agents pathogènes restent à jamais dans le corps et peuvent plus tard déclencher un zona grave. Si un nourrisson est déjà vacciné, il bénéficie d’une protection efficace pour lui-même et ne transmet pas non plus le virus à d’autres personnes.